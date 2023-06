Dieren kinderboerderij krijgen verkoeling met zelfgemaakt waterijs

Appel, banaan, watermeloen, komkommer en paksoi. Het is een greep uit de ingrediënten van de waterijsjes die de verzorgers van kinderboerderij Dierendorp te Heemskerk eigenhandig maken. De lekkernijen moeten de dieren van de kinderboerderij de voorspelde hitte van de komende dagen een klein beetje gezonde verkoeling brengen. "We merken dat het steeds eerder in het jaar warm wordt", aldus begeleider Jurre Luster. "De dieren hebben daar last van. Zo'n ijsje is dan lekker verkoelend."