Konijn Nina met verdrietig afscheidsbriefje gedumpt bij kinderboerderij Nederhorst den Berg

Woedend is de boerin van de kinderboerderij in Nederhorst den Berg: zomaar is er vannacht een konijn bij haar 'gedumpt'. Met een hok, wat houtjes en een in kinderhandschrift geschreven briefje werd het witte konijn zomaar over het hek heen gezet. "Dit doe je gewoon niet", reageert de boerin. Toch lijkt het avontuur goed afgelopen.

Foto: Facebook - Trudi van Wijk de Jong

De boerin vertelt dat ze vanmorgen gek opkeek toen ze een witte plastic zak voor haar erf zag liggen. "Toen ik de dieren vanochtend wilde gaan voeren zag ik een zak liggen. Toen ik verder keek, zag ik tot mijn grote verbazing een hok met wit konijn erin." Ze was naar eigen zeggen met stomheid geslagen: "Wie doet nou zoiets? In wat voor wereld leven we?" Briefje Even leek het alsof het konijn volledig anoniem was achtergelaten. "Toen ik later wat beter keek, zag ik onder de houtjes in het hok een briefje." Daar stond in kinderhandschrift op geschreven dat er niet meer voor het konijn kon worden gezorgd, en de naam van het dier: Nina.

