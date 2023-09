Meer winkels en werkgelegenheid in de straten van Noord-Holland

De winkelstraten in Noord-Holland hebben steeds minder last van leegstand en ook is de baangelegenheid gegroeid, dat blijkt uit de Monitor Detailhandel Noord-Holland 2022-2023.

In deze analyse worden jaarlijks trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel onderzocht. Dat de winkelstraten in Noord-Holland steeds voller worden, is tegen de verwachting van deskundigen in. De verwachting was dat er, door het gevolg van de coronamaatregelen, juist meer leegstand zou zijn. Maar die is in 2022 van 6,0% naar 5,5% gedaald. Volgens de monitor komt dat doordat coronasteun ondernemers hielp overleven, en waren zij soms toch in staat om in moeilijke tijden een nieuwe winkel te openen. De grootste leegstand in Haarlem-Schalkwijk en het centrum van Den Helder.

Naast een vermindering in winkel leegstand, groeide ook de werkgelegenheid met 1,7%. In tegenstelling tot parttime banen tot 12 uur per week, hier daalde de werkgelegenheid juist. In totaal is de gehele detailhandel in Noord-Holland goed voor 154.570 banen.

Ook is dit jaar de duurzaamheid van winkels onder de loep genomen. Esther Rommel, gedeputeerde economie: "Veel winkelpanden kunnen nog wel een slag maken als het gaat om verduurzaming. Dat wordt duidelijk omdat we nu ook energielabels van winkelpanden in beeld hebben.”

Hoog gas- en stroomverbruik

Volgens Rommel zijn er namelijk veel winkels met een hoog gas- en stroomverbruik. In de monitor staat dat maar liefst 22% van de onderzochte winkelpanden een onzuinig energielabel, schommelend de D en G, heeft. Vooral in oude winkelstraten of traditionele hoofdwinkelstraten zoals Amsterdam, Haarlem en Alkmaar zijn deze winkels te vinden.

De gehele monitor is via deze link te vinden.