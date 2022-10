Veel leegstand in winkelcentrum de Huesmolen, maar speciaalzaken bieden hoop

Winkelcentrum de Huesmolen heeft veel tijdelijke en structurele leegstand, zo vertelt VVE-voorzitter Henk Tap. De tijdelijke leegstand is volgens Tap nodig om het winkelcentrum te kunnen transformeren.

Henk Tap legt uit waarom er leegstand is in de Huesmolen - NH Nieuws

Een voorbijganger valt het dat er met name minder kledingwinkels zijn. "Er is veel weg.Nu bijvoorbeeld ook mijn favoriete schoenenwinkel weggegaan", vertelt de mevrouw. Volgens Tap is de schoenenwinkel een goed voorbeeld van de tijdelijke leegstand die nodig is om te transformeren. "Schoenen worden nu veel meer online verkocht, deze winkel lijkt nu leeg maar hier opent binnenkort een Surinaams afhaalrestaurant."

Woningen of supermarkt? De structurele leegstand bestaat vooral uit een pand waarin vroeger een sportwinkel zat. "De Lidl is hier deels eigenaar van geworden, en wil hier een modern supermarktfiliaal maken. Hiervoor moet verbouwd worden, maar de projectontwikkelaar die het pand ook deels bezit heeft een andere visie dan de Lidl. De één wil woningen plus een supermarkt en de ander alleen een supermarkt", verzucht Tap. Het pand staat nu al jaren leeg. "Ik denk dat de sportwinkel al bijna veertien jaar weg is uit het winkelcentrum", zegt een voorbijganger. Inmiddels heeft het pand het nodige achterstallige onderhoudt. "Dit is natuurlijk geen reclame voor het winkelcentrum en al zeker niet voor de slager die in hetzelfde overdekte stuk zit", vindt Tap. Naast de slager is nu een kaas- en notenkraam gekomen en een bakker die alleen op zaterdag open is. "Zo is het voor de klant nog iets aantrekkelijker om ook in dit stuk van het winkelcentrum te komen."

Quote "Mensen komen voor speciaalzaken nog naar het winkelcentrum toe" Henk Tap

Opvallend is dat de slager, die ook belegde broodjes verkoopt en in de middag een grote rij voor zijn zaak heeft staan. "Ja, die slager heeft een goede naam, het is een echte speciaalzaak. Net zoals meerdere zaken in het winkelcentrum", vertelt Henk. Die gelooft dat deze speciaalzaken de toekomst zijn voor de Huesmolen. "Mensen komen daarvoor nog naar het winkelcentrum toe." Enkele voorbijgangers vertellen dat de doorloop van nieuwe winkels snel gaat in de Huysmolen. "Ik mis ook wel wat winkels, je kan niet al je boodschappen hier doen", vertelt een snel passerende mevrouw. 1978 Dat komt volgens Tap omdat veel van de winkels nog steeds in handen zijn van de ondernemers die er zich in 1978 (toen het winkelcentrum opende, red.) vestigden. "Elke ondernemer kreeg toen de kans zijn winkel te kopen, dit is voor vele ondernemers nu een onderdeel van hun pensioen geworden. Hierdoor gaat het persoonlijke belang wel eens voor de juiste mix in het winkelcentrum. Ik neem het ze niet kwalijk", legt Henk uit. Tekst gaat verder na de foto

"Eén winkel staat al jaren te huur, maar de eigenaar vraagt een niet marktconforme prijs, waardoor de winkel al jaren leegstaat. Dit is zonde voor het winkelcentrum, maar ook voor de eigenaar", vertelt Henk. Door de hoge huur is het moeilijker om als ondernemer daar een zaak te beginnen, dit terwijl er volgens Henk wel kandidaten zijn. Hij geeft als voorbeeld het oude postkantoor, dat nu een braakliggend terrein is. "Hier komt een flat met op de begaande grond detailhandel." Er moet nog gebouwd worden maar Henk is ervan overtuigd dat de winkelruimtes zo verhuurd zijn. Al houdt hij wel een kleine slag om de arm. "Wij komen net uit de coronacrisis en zitten nu in een energiecrisis, iedereen is wel wat voorzichtiger geworden.” Aldus Henk.