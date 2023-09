Expert waarschuwt: faillissement Big Bazar laat gapend gat achter in winkelstraten

Winkelketen Big Bazar heeft het al maanden moeilijk. De keten heeft nog veertien winkels in onze provincie, waarvan sommige al gesloten zijn. Er zou vandaag worden beslist over de toekomst van de rest van de winkels, maar dat is tot minimaal 10 oktober uitgesteld. Volgens een expert is dit slechts uitstel van executie en een faillissement zal flinke gaten achterlaten in de Noord-Hollandse winkelstraten.

De rechtbank besloot gisteren om de koopjesketen geen extra tijd te geven om de financiële huishouding weer op orde te krijgen. Daarvoor waren de betalingsachterstanden te hoog opgelopen, aldus de rechtbank. Big Bazar wilde vier maanden uitstel, maar dat verzoek werd afgewezen.

Meerdere schuldeisers, waaronder pandeigenaren die al een tijdje geen huur meer kregen, hebben faillissementsaanvragen ingediend. Deze schuldeisers sleepten de winkelketen vandaag voor de rechter, maar de behandeling van alle faillissementsaanvragen is uitgesteld tot 10 oktober. Dat schrijft RTL Nieuws.

Uitstel van executie

Daartoe is besloten omdat de Ondernemingsraad van Big Bazar een verzoek heeft ingediend om een deskundige de schulden van het bedrijf te laten 'herstructureren'. Dat betekent dat de schuldeisers akkoord moeten gaan met het feit dat het bedrijf slechts een deel van de schulden terugbetaalt. Daarom kunnen de winkels van Big Bazar in ieder geval nog tot 10 oktober open blijven.

Maar volgens retail-expert Cor Molenaar is dat slechts uitstel van executie. "Ik zie de toekomst van Big Bazar nog steeds somber in." Om de keten te redden moeten er investeerders van buitenaf instappen, maar Molenaar schat de kans dat dat gebeurt klein. Tot 10 oktober kan er nog even wat omzet gegenereerd worden en het personeel aan het werk worden gehouden. "Maar het doek gaat binnen afzienbare tijd vallen voor Big Bazar."

Leegstaande panden

Als het eenmaal zover is, denkt de retail-expert dat het wel even gaat duren voordat alle veertien panden van Big Bazar in Noord-Holland weer zijn gevuld. "Het zijn winkels met veel vierkante meters. Dat kan niet zomaar iedere ondernemer overnemen. De toekomst van de retail is ook weer niet zo rooskleurig dat de ondernemers in de rij staan om winkelruimte over te nemen."

En dat is wel echt een probleem, vindt Molenaar. "Zeker voor kleinere plaatsen. Dan houd je lang een leegstaand pand." Dat is nu bijvoorbeeld al het geval in Schagen. De stad kampt al jaren met leegstand. Daar sloot de Big Bazar in juli.

Bekijk hieronder alle winkels van Big Bazar in de provincie.

Tekst loopt door onder de kaart