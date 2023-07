Big Bazar in Schagen moet deuren sluiten: "Elke winkel die vertrekt is er een te veel"

Over een maand is het gedaan met Big Bazar aan de Langestraat in Schagen. Een van de verhuurders stapte naar de rechter en vorige week veroordeelde de rechtbank de winkelketen tot een betaling van ruim 89.000 euro aan achterstallige huur voor twee winkels in Schagen en Wormer. Deze filialen kregen daarnaast ook te horen dat ze daar niet mogen blijven en dat ze de panden binnen een maand bezemschoon op moeten leveren.

Dat er in Schagen weer een winkel vertrekt is erg jammer, vindt Willem Jan Stam, voorzitter van de winkeliersveringing in Schagen en eigenaar van een kruidenierswinkel in de stad. "Elke winkel die vertrekt is er een te veel", vertelt hij dan ook. Stam had al wel eerder gehoord dat de koopjeswinkel had zwaar had, maar verwachtte niet dat het definitief de deuren zou gaan sluiten.

Weer een leeg pand

"Dus dat is gewoon erg jammer. Het is weer een pand wat opgevuld moet worden", aldus Stam. Schagen heeft het de afgelopen jaren moeilijk met het behouden van winkels in de binnenstad. Vooral in winkelcentrum Makado stonden de afgelopen jaren vaak panden leeg. Nu wordt het winkelcentrum van top tot teen verbouwd, waardoor hopelijk nieuwe winkeliers het aandurven om een winkel te openen in het stadshart van Schagen.

De Big Bazar zit niet in het winkelcentrum, maar even verderop bij twee grote supermarkten en een dierenwinkel. "Die locatie is super daar. Maar er staat daar ook al een pand vrij, dus blijkbaar is het niet zo aantrekkelijk", constateert de voorzitter van de winkeliersvereniging.

Toch hoopt hij dat het zoeken naar een nieuwe huurder in het pand van de Big Bazar uiteindelijk niet nodig gaat zijn. "Misschien gaat Big Bazar toch nog wel betalen en komt er nog een oplossing."