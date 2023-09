Opduiken Aziatische tijgermug is "een serieus probleem", volgens muggenexpert

De Aziatische tijgermug is kortgeleden gespot in Noord-Scharwoude . Dat is een groot probleem volgens muggenexpert Bart Knols. "Dat beest moeten we zo lang mogelijk proberen uit het land te houden."

Volgens Knols hebben vakantiegangers de mug meegenomen in de auto of caravan op de weg terug van de vakantiebestemming ergens in Zuid-Europa. "Die zijn in Nederland naar buiten gevlogen en hebben eitjes afgezet. Dan duurt het een dag of zeven tot tien voordat je nieuwe volwassen muggen krijgt. Dat is precies de tijdspanne tussen het einde van de zomervakantie en nu, dus daarom zien we die muggen nu."

Afrikaanse virussen

"Dat is problematisch, want we willen absoluut niet dat dit beest zich gaat vestigen in Nederland", vervolgt Knols. "Het is namelijk een heel efficiënte overbrenger van een groot aantal tropische infectieziekten. Op dit moment zien we in Italië al het tiende geval van knokkelkoorts. Op de Balkan zien we het Westnijlvirus veel en in Zuid-Europa het Chikungunya-virus."

Dat zijn allemaal Afrikaanse virussen die door de tijgermug makkelijk overgedragen kunnen worden aan mensen, aldus de muggenexpert. "Dat beest moeten we dus zo lang mogelijk proberen uit het land te houden."