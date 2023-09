Penalty's nekken AZ O-20 in wereldbekerfinale: Boca Juniors te sterk

AZ onder 20 is geen wereldkampioen. De Alkmaarse talenten gingen onderuit tegen het Zuid-Amerikaanse Boca Juniors. Het bleef 1-1 na negentig minuten, waarna penalty's volgden. Die werden beter genomen door de Argentijnen (4-1). AZ droop in teleurstelling af.

AZ stond in de finale van de Intercontinental Cup, de wereldbeker voor clubteams, omdat het in mei Hadjuk Split met ruime cijfers versloeg in de UEFA Youth League. Boca Juniors won dan weer de Zuid-Amerikaanse variant daarvan. De Alkmaarders hadden het lastig met de heksenketel in La Bombenara met 38.000 toeschouwers.

Ze kwamen echter tegen de verhouding in op voorsprong. Een afstandsschot van Dave Kwakman veranderde van richting en eindigde in het doel. AZ had het dus lastig, maar stond wel bij de rust op 0-1.

Tekst gaat verder onder de tweet.