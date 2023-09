Talenten AZ naar Argentinië voor unieke finale: "30.000 kaarten verkocht"

Aanstaande zaterdag staat de Onder 19 van AZ in de finale van de Intercontinental Cup, de wereldbeker voor clubteams. Hierin neemt de Alkmaarse ploeg het op tegen Boca Juniors uit Buenos Aires in Argentinië.

Doordat AZ afgelopen seizoen de prestigieuze Youth League won, mag het nu gaan spelen tegen de kampioen van Zuid-Amerika: Boca Juniors. Decor van het spektakelstuk is het legendarische stadion La Bombonera in de Argentijnse hoofdstad. "Dit is zo bijzonder. Je krijgt er gewoon kippenvel van. Als je de beelden ziet van hoe die supporters daar tekeer kunnen gaan, dan willen we maar één ding en dat is naar Argentinië en daar echt wat met elkaar neerzetten", vertelt trainer Jan Sierksma.