Van Wijdewormer naar Buenos Aires: amateurclubs trots op hun AZ-helden

Van voetballen op het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer tot spelen in La Bombonera in Buenos Aires, Argentinië: groter kan het contrast bijna niet voor de spelers van AZ Onder-20. Zij spelen zaterdagavond om de U20 Intercontinental Cup tegen Boca Juniors. Veel spelers hebben roots in onze provincie en zijn hun carrière bij Noord-Hollandse amateurclubs begonnen. Hun oude clubs verheugen zich dan ook enorm op het duel. "Ik voel echt wel trots dat een speler van ons zo'n niveau kan aantikken."

Foto: AZ in La Bombonera - NH Nieuws

Het Waagplein puilde uit en de lucht kleurde rood van de rook van de fans nadat AZ in april de Youth League, een soort Champions League voor jeugdteams, won. In de finale, die werd gespeeld in het Zwitserse Genève, werd Hajduk Split uit Kroatië met 5-0 van het veld geblazen. De jeugdige Alkmaarders werden als helden onthaald in hun stad, met een heuse huldiging in de binnenstad. Als kers op de taart mogen ze zaterdagavond aantreden in het legendarische Estadio Alberto J. Armando, bijnaam La Bombonera, voor de wereldbeker voor jeugdteams tegen Boca Juniors uit Buenos Aires. Daarvoor zijn nu al meer dan dertigduizend kaarten verkocht.

Historisch Mocht AZ de U20 Intercontinental Cup winnen, is dat met recht een historische prestatie te noemen. De wedstrijd werd pas één keer eerder georganiseerd. In 2022 won het Portugese Benfica in de finale van Peñarol uit Uruguay. De aftrap is zaterdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is live te volgen via Ziggo Sport of ESPN.

Foto: Dave Kwakman aan de bal - ANP

Dave Kwakman was tijdens het Youth League-avontuur van AZ een vaste waarde in het elftal van trainer Jan Sierksma. De 19-jarige middenvelder begon zijn voetballoopbaan bij RKAV Volendam. Jaap Schilder, hoofd jeugdopleiding van die club, weet nog goed dat Kwakman er op 9-jarige leeftijd al bovenuit stak. "Hij was toen al heel ver. Hij onderscheidde zichzelf in dingen zoals spelsituaties herkennen en keuzes maken in het veld. Door die vaardigheden, gekoppeld aan zijn motorische vaardigheden en mentaliteit, zag je al snel dat hij een hele bijzondere kon worden." Hall of Fame Schilder legt uit dat de goede prestaties van Kwakman ook afstralen op zijn oude cluppie. "Het is fantastisch als je aan jeugdspelers kan vragen wie ze later willen worden en naar Dave Kwakman kunnen wijzen in de Hall of Fame van de club." Maar ook als Volendammer maakt het hem trots dat er wéér een dorpsgenoot op doorbreken staat in het nationale voetbal. "En dat voor een dorp met iets meer dan twintigduizend inwoners. Het is verdomde knap dat er zoveel zijn die het ver schoppen."

Foto: Lewis Schouten tegen Hajduk Split - ANP

Heilooër Lewis Schouten was ook een van de steunpilaren in het elftal van trainer Jan Sierksma. Bouwe Groot, jeugdbestuurslid van HSV, herinnert zich nog veel van de eerste voetbalstapjes van Schouten bij de Heilooër amateurclub. "Het was echt een hele talentvolle jongen, hij was veel verder dan zijn leeftijdsgenootjes." Groot gaat samen met zijn zoon de wedstrijd tegen Boca Juniors kijken. "Mijn zoon heeft lange tijd met Schouten gespeeld, dus we gaan met zijn tweetjes kijken." "We zijn als HSV heel trots op Lewis en Sem Dekkers, die ook in de selectie zit", vertelt het jeugdbestuurslid van de amateurclub uit Heiloo. "Het is echt hartstikke leuk voor die jongens. Maar zij waren zo goed, ook bij een andere club waren ze wel doorgebroken. Alleen is het wel leuk dat het bij HSV is gebeurd."

Foto: Jayden Addai (links) na zijn goal in de UEFA Youth League-finale - ANP

Het talent van Jayden Addai bleef niet lang onopgemerkt bij VPV Purmersteijn in Purmerend. De 17-jarige aanvaller maakte de 1-0 voor AZ in de finale van de Youth League tegen Hajduk Split. Op zijn 10e werd hij opgepikt door AZ. "Het is misplaatst om te denken dat wij dien jongen zo groot hebben gemaakt, want hij had talent tot in zijn kleine tenen", vertelt Maarten Zegstroo van Purmersteijn. "Maar het is wel leuk dat hij vroeger zo'n wit-blauw tenue heeft gedragen. Ik voel echt wel trots dat een speler van ons zo'n niveau kan aantikken."

Noord-Hollandse talenten Een behoorlijk aantal van de spelers van AZ die naar Buenos Aires zijn afgereisd voor de U20 Intercontinental Cup tegen Boca Juniors komen uit Noord-Holland. Van de 22 spelers zijn er twintig afkomstig uit deze provincie. Keepers: Rome-Jayden Owusu-Oduro (Purmerend), Arouna Kabba (Amsterdam). Verdedigers: Wouter Goes (Amsterdam), Maxim Dekker (Rijsenhout), Finn Stam (Zaandam), Jurre van Aken (Obdam), Loek Postma (Uitgeest), Sem Dekkers (Heiloo), Jeremiah Esajas (Amsterdam). Middenvelders: Nick Twisk (Egmond a/d Hoef), Tom Kerssens (Alkmaar), Kees Smit (Heiloo), Dave Kwakman (Volendam), Job Kalisvaart (Heerhugowaard), Enoch Mastoras (Noord-Scharwoude), Lewis Schouten (Heiloo). Aanvallers: Nick Koster(Aalsmeer), Ernest Poku (Amsterdam), Jayden Addai (Purmerend), Mexx Meerdink, Damienus Reverson (Amsterdam). Alleen keeper Tristan Kuijsten en aanvaller Mexx Meerdink komen niet uit de provincie. Zij komen uit respectievelijk Almere en Winterswijk.