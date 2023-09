Tiental Telstar bezwijkt in blessuretijd tegen VVV-Venlo

Telstar leek vanavond lange tijd op weg naar het eerste punt van het seizoen. Jayden Turfkruier scoorde tegen VVV-Venlo in de 14e minuut de 1-0 en Pepijn Doesburg maakte halverwege de tweede helft de gelijkmaker. Na een korte staking ging het in het slot van de partij toch weer mis. Mees Kaandorp moest er met rood vanaf, waarna Martijn Berden in de 94e minuut de Limburgers aan de winst hielp: 1-2.

Foto: Telstar - Pro Shots

In een tropisch Velsen-Zuid (28 graden) moest Telstar het eerste speldenprikje aan de bezoekers uit Limburg laten. Mitch Apau ging in de fout, waardoor Magnus Kaastrup over het doel schoot. De Witte Leeuwen pakten VVV vervolgens bij de strot en lieten in de eerste helft niet meer los. Zakaria Eddahchouri, een van de kanonnen voorin, speelde zich goed vrij en gaf de bal af aan Jayden Turfkruier die onberispelijk raak schoot. Voor de eerste keer dit seizoen kwam Telstar op voorsprong. Basisplaatsen Gravenberch, Polley en Plat Nieuweling Danzell Gravenberch, die net als Alex Plat en Ropbin Polley voor het eerst in de basis begon, creëerde twee gigantische kansen na die 1-0. Beide mogelijkheden waren vrijwel identiek: de bonkige spits kreeg de bal met de rug naar het doel, speelde zich vrij en schoot vol op doelman Jan de Boer. Tussen deze mogelijkheden door dacht VVV gelijk te maken. Een afstandsschot van Simon Janssen liet Joey Houweling (de vervanger van de geblesseerde Ronald Koeman jr.) los en Levi Smans duwde de bal over de lijn. Hij maakte daarbij een overtreding op Houweling, waardoor Telstar ontsnapte.. Eddahchouri (op de paal) en invaller Quinten van den Heerik (die de door een blessure uitgevallen Gravenberch afloste) werden nog gevaarlijk, maar het bleef 1-0. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Jayden Turfkruier - Orange Pictures