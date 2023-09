Nul uit vier voor Telstar en Snoei: "Het zal beter moeten"

Ook in wedstrijd vier werd er niet gewonnen door Telstar. Dit keer bleek FC Eindhoven met 1-0 te sterk in Velsen-Zuid. Trainer Mike Snoei van de Witte Leeuwen schoof zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Dit is heel wrang voor de jongens, maar we weten dat het beter moet."

Telstar-trainer Mike Snoei: "Deze is enorm wrang" - NH Sport/Frank van der Meijden

"Ze hebben vandaag geknokt en gestreden. Maar wanneer haal je eens de trekker over? Dat kun je ze wel verwijten", aldus Snoei na afloop van het duel. "Je moet de mogelijkheden in de eerste helft wel afmaken. Maar dat doen ze niet expres."

"Als ik de bal had, dan deed ik wat goeds mee"

"Dit moet snel omgedraaid worden. Het zal beter moeten. Dat vinden de jongens ook. Maar ik vind het wel zuur, want vandaag hadden ze meer verdiend."

Bij Telstar maakte Mohammed Tahiri zijn basisdebuut. Na drie invalbeurten mocht de technisch begaafde middenvelder nu in de basis starten van Mike Snoei. "Ik kreeg niet vaak de bal. Als ik de bal had, dan deed ik wat goeds mee. Het is aan mij om nog meer de bal te krijgen."

De volgende wedstrijd van Telstar is op zaterdag 9 september. VVV Venlo komt dan op bezoek in Velsen-Zuid. De aftrap is om 16.30 uur.