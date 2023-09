Tiental Telstar bezwijkt alsnog in blessuretijd tegen VVV-Venlo

Telstar leek vanavond lange tijd op weg naar het eerste punt van het seizoen. Jayden Turfkruier scoorde tegen VVV-Venlo in de 14e minuut de 1-0 en Pepijn Doesburg maakte halverwege de tweede helft de gelijkmaker. Na een korte staking ging het in het slot van de partij toch weer mis. Mees Kaandorp moest er met rood vanaf, waarna Martijn Berden inde 94e minuut de Limburgers aan de winst hielp: 1-2.

Nieuweling Danzell Gravenberch, die net als Alex Plat voor het eerst in de basis begon, creëerde twee gigantische kansen na die 1-0. Beide mogelijkheden waren vrijwel identiek: de bonkige spits kreeg de bal met de rug naar het doel, speelde zich vrij en schoot vol op doelman Jan de Boer. Tussen deze mogelijkheden door dacht VVV gelijk te maken. Een afstandsschot van Simon Janssen liet Joey Houweling (de vervanger van de geblesseerde Ronald Koeman jr.) los en Levi Smans duwde de bal over de lijn. Hij maakte daarbij een overtreding op Houweling, waardoor Telstar ontsnapte.. Eddahchouri (op de paal) en invaller Quinten van den Heerik (die de door een blessure uitgevallen Gravenberch afloste) werden nog gevaarlijk, maar het bleef 1-0.

In een tropisch Velsen-Zuid (28 graden) moest Telstar het eerste speldenprikje aan de bezoekers uit Limburg laten. Mitch Apau ging in de fout, waardoor Magnus Kaastrup over het doel schoot. De Witte Leeuwen pakten VVV vervolgens bij de strot en lieten in de eerste helft niet meer los. Zakaria Eddahchouri, een van de kanonnen voorin, speelde zich goed vrij en gaf de bal af aan Jayden Turfkruier die onberispelijk raak schoot. Voor de eerste keer dit seizoen kwam Telstar op voorsprong.

Na rust was het VVV dat frisser uit de kleedkamer kwam. Tot veel grote kansen leidde dat niet. Alleen een schot van Michalis Kosidis zorgde voor gevaar en eindigde als hoekschop. De eerste mogelijkheid van Telstar kwam via Eddahchouri. In eerste instantie ging een vrije trap in de muur en de rebound eindigde op de vuisten van De Boer. Telstar leek het meeste gevaar van de Limburgers onder controle te hebben, maar niets bleek minder waar. Robin Lathouwers (oud-speler Jong AZ) kreeg alle ruimte om op te stomen. Hij schoot eerst op Houweling, maar Pepijn Doesburg tikte de rebound raak:: 1-1,

Weer gestaakt

Omdat er daarna - net als tegen Cambuur- een bekertje bier op het veld belandde, werd de wedstrijd - zes minuten stilgelegd. In de slotfase ontving Mees Kaandorp twee keer kort achter elkaar geel, waardoor Telstar de laatste minuten met tien man moest afmaken. Via Van den Heerik kregen de Velsenaren een gigantische kans op 2-1, maar zijn schot werd gekraakt. In de blessuretijd bezorgde Martijn Berden Telstar een kater door de 1-2 te maken.

Na vijf wedstrijden bezet het puntloze Telstar de laatste plaats in de eerste divisie. Ook Jong Ajax heeft nog geen punten, maar de Amsterdamse beloften speelden één wedstrijd minder.

Opstelling Telstar: Houweling; Polley (Koswal/88), Apau, Soares, Oude Kotte, Turfkruier (Da Rocha Almeida/88); Augustijns, Plat (Faye/65, Kaandorp; Eddahchouri, Gravenberch (Van den Heerik/43)