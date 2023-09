Amstelveense raad krijgt twee weken langer voor besluit over toekomst Cobra Museum

De Amstelveense gemeenteraad krijgt meer tijd voor het besluit over de toekomst van het noodlijdende Cobra Museum.

Eigenlijk zou de raad aanstaande woensdag al moeten besluiten of ze het collegevoorstel om de subsidie aan het museum stop te zetten zou overnemen.

Dat gaat veel raadsleden te snel: tijdens het raadsgesprek van afgelopen woensdag over de nijpende financiële situatie gaven zij al aan meer tijd nodig te hebben voor het - zoals de voormalig VVD-wethouder Piet van der Heuvel het noemde - 'historische besluit'.

Net genoeg vet op de botten

Die tijd krijgen ze nu: omdat het museum nog net genoeg vet op de botten heeft om het tot eind september uit te zingen. Hoewel de prognose eerder dit jaar was dat het museum dit jaar een verlies van 700.000 euro zou draaien, is die voorspelling dankzij het slechte weer in juli inmiddels alweer achterhaald, zei museumdirecteur Stefan van Raay afgelopen woensdag.

