Hert afgeschoten in Zandvoort, maar nu werd hertenfluisteraar Willem er wél bij betrokken

Opnieuw is er een hert afgeschoten in Zandvoort. Dat gebeurde afgelopen woensdag op het terrein van Center Parcs. Groot verschil met soortgelijke incidenten is dat hertenfluisteraar Willem van der Sloot nu wel in het hele proces betrokken is geweest.

Nadat één van Willem z'n favoriete herten in juni werd doodgeschoten door een zogenaamd valwildteam, was de Zandvoortse hertenfluisteraar woedend. Het dier, met de bijnaam Blankebil had volgens Willem namelijk gewoon kunnen blijven leven. Volgens de leden van het valwildteam was het beest te zwaar gewond. Later wist Willem op een haar na afschot van een ander mank lopend hert te voorkomen. Er volgde een evaluatie tussen de burgemeester, het valwildteam en Willem van der Sloot. De burgemeester wil voortaan nauwer betrokken worden bij mogelijk afschot van herten in zijn dorp. Ook Willem liet weten er graag bij betrokken te worden, omdat hij precies weet hoe gezond de herten zijn die in Zandvoort rondlopen.

Foto: Willem van der Sloot en hert Blankebil - Gerard Boukes

Mank hertje Afgelopen woensdag draaide het opnieuw om het mank lopende hertje. Het was aangereden op het terrein van Center Parcs. Ook nu werd het valwildteam ingeschakeld. "Zij lichtten de burgemeester in en vroegen om mijn telefoonnummer", vertelt Willem. "Toen hebben ze een filmpje van het hert naar mij opgestuurd en heb ik dat filmpje laten zien aan de dierenarts." Nadat de dierenarts had geconcludeerd dat het hert inderdaad uit haar lijden moest worden, gaf Willem dat door aan het valwildteam. Willem is vanaf dat moment bij het gewonde hert gebleven. "Als je de ogen van het hert zag ... die zeiden echt tegen mij 'verlos me uit mijn lijden'."

Foto: Het hert wat woensdag werd afgeschoten in Zandvoort - Willem van der Sloot