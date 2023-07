Zandvoortse burgemeester wordt nauwer betrokken bij afschot van herten in zijn dorp

Moet een loslopend hert in Zandvoort wel of niet worden afgeschoten als het gewond lijkt te zijn? Daar moet burgemeester David Moolenburgh zich voortaan over buigen. Dat is de conclusie van de evaluatie na het doodschieten van hert Blankebil op 13 juni op de Linnaeusstraat.

Blankebil, die zo werd genoemd vanwege zijn witte achterwerk, werd doodgeschoten door een lid van een zogenaamd valwildteam van Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN). Dit team was door de politie ingeschakeld nadat er een melding was binnengekomen, zo blijkt uit antwoorden van het college op vragen van van GroenLinks. Blankebil zou mank lopen en wonden aan een poot en de buik hebben. Het beest werd vervolgens doodgeschoten. 'Hert liep al langer mank' Willem van der Sloot, de Zandvoortse hertenfluisteraar, was en is daar woest om. Hij stelt dat Blankebil al veel langer mank liep, al wat ouder was en inderdaad een tumor op zijn poot had. Van een wond op de buik zou volgens Willem geen sprake zijn. Dierenartsen zouden eerder hebben geconludeerd dat de wond op de poot van Blankebil er niet ernstig uitzag en het beest gewoon in het dorp verder zou kunnen leven, aldus Willem. Blankebil liep altijd met een groepje van vijf herten in de buurt van Center Parcs. Inmiddels is dat groepje kleiner geworden, omdat ook 'het hert met het scheve gewei' in het dorp werd afgeschoten.

Willem van der Sloot en hert Blankebil - Gerard Boukes