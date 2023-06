Hertenfluisteraar Willem is woest: favoriet hert 'Blankebil' vanmiddag doodgeschoten

"Ik ben woedend en ontzettend verdrietig", zegt Zandvoorter Willem van der Sloot. Vanmiddag is één van zijn favoriete herten, genaamd Blankebil, doodgeschoten langs de Linnaeusstraat in Zandvoort.

Willem was vanmiddag net even het dorp uit toen hij door een kennis werd gebeld met het slechte nieuws. "Die mevrouw was helemaal in tranen. Ze zei dat het hert was doodgeschoten bij de Linnaeusstraat en dat er een jager en een paar agenten bij aanwezig waren."

Een woordvoerder van de politie zegt dat het klopt dat agenten vanmiddag ter plaatse waren, maar dat zij het schot niet hebben gelost. Hij verwijst door naar de gemeente Zandvoort. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het klopt dat er een hert is afgeschoten in het dorp. "Waarschijnlijk heeft iemand 112 gebeld, omdat het dier er gewond uitzag en daar schakelen ze dan een zogeheten valwildteam in. Dan wordt er ook een boswachter bij betrokken, die het dier dan uit zijn lijden komt verlossen."

Tumor op achterpoot

Willem stelt dat dat helemaal niet hoefde. Hij denkt wel te weten wat er vanmiddag mis is gegaan. "Het klopt dat Blankebil een beetje met zijn poot trok. Dat komt vanwege een tumor op zijn achterpoot. Maar dat is al twee jaar zo." Hij heeft de wond ook eens aan een dierenarts laten zien en die vond dat er relatief weinig aan de hand was en dat de wond er goed uitzag. "Hij was niet ziek. Hij was oud. Ze hadden hem gewoon met rust moeten laten", vindt Willem.

Willem hielp Blankebil zo af en toe nog met oversteken. "Zijn drie vriendjes met wie hij wel eens bij Center Parcs rondliep, lopen nu rond bij de plek waar hij doodgeschoten is."

