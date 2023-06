Mank hertje van dood gered door Willem: "Wat als ik niet in de buurt was geweest?"

Willem spoedt zich naar één van de agenten en legt uit wat er aan de hand is. Dat het hert al langer mank loopt, het verder gezond is en dat de Faunabeheereenheid niet opgeroepen hoeft te worden. De agent hoort het aan en laat de situatie verder zo. Willem haalt opgelucht adem.

Zondagmiddag krijgt Willem een belletje van een bekende, die zich ongerust maakt. Bij de Linnaeusstraat loopt een mank hert rond en er is ook politie aanwezig. Bij Willem, die in het dorp ook wel 'de hertenfluisteraar' wordt genoemd, gaan dan alle alarmbellen af. Want bij diezelfde plek in de buurt is onlangs één van zijn favoriete herten, genaamd Blankebil, door een medewerker van de Faunabeheereenheid doodgeschoten .

"Wat als ik nu niet in de buurt was geweest? Dan was weer hetzelfde gebeurd als bij Blankebil", vertelt Willem. "Het hert komt uit hetzelfde groepje van Blankebil. Ze waren altijd met zijn vieren en lopen vooral bij vakantiepark Center Parcs rond. Soms maken ze een uitstapje, zoals gisteren. Ze waren gewoon naar hun vriend Blankebil op zoek."

De politie bevestigt de incidenten van afgelopen dagen. Onlangs sprak Willem nog met burgemeester David Moolenburgh over het tragische voorval met hert Blankebil. Het dier werd doodgeschoten, omdat het kreupel was. En dat was volgens Willem ook al langere tijd het geval.

Wie tipt de politie?

Het gesprek met de burgemeester verliep volgens Willem goed en binnenkort volgt een tweede gesprek. Grote vraag is nu wel wie telkens de politie alarmeert bij het zien van manke herten in het dorp. "Ik weet het niet, maar het is iemand die een hekel heeft aan de herten of aan mij. Want hij of zij weet goed dat ze me diep raken als er iets met de herten gebeurt."

De politie bevestigt de incidenten van afgelopen dagen. Tot enkele jaren geleden liepen er regelmatig groepjes herten rond in Zandvoort, met name in Zandvoort Nieuw-Noord. Door het plaatsen van hekken zijn dat er inmiddels veel minder. "Dit zijn de laatste drie die nog in het dorp rondlopen", aldus Willem.