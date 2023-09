Tientallen gedwongen woningverkopen dreigen als Hilversum stationsplannen wil laten doorgaan

Hilversum moet tientallen inwoners gaan dwingen om hun woning te verkopen, zodat de gemeente de plannen voor het nieuwe stationsgebied daadwerkelijk kan gaan laten uitvoeren. Van de in totaal 87 panden van de Koninginneweg en de driehoek Larenseweg, Kleine Drift, Zuiderweg heeft Hilversum net iets meer dan een kwart in handen. "Je komt het liefst niet terecht in onteigening", stelt wethouder Arno Scheepers.

Ondanks dit recht hebben nog maar weinig eigenaren hun pand verkocht. In beide gebieden waren dat er eind juli elf, zo blijkt uit antwoorden op vragen van NH. Ofwel: 22 woningen van de in totaal 87. Het animo om te verkopen is (vooralsnog) niet groot.

Het grote probleem is dat de gemeente in deze gebieden nauwelijks tot geen eigen grond heeft en dus moet Hilversum alles opkopen. Met het recht op eerste koop, ook wel de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) genoemd, heeft Hilversum de afgelopen jaren belangrijke stappen genomen om uiteindelijk te kunnen ontwikkelen.

Onderdeel van dit plan is ook de Koninginneweg. Daar komt de nieuwe centrumring, die om het marktterrein gaat lopen en daarnaast komen er vier bouwblokken waar de gemeente woningen wil realiseren. Het idee is dat er in het nieuwe stationsgebied 364 nieuwe woningen komen: 110 aan de Koninginneweg en 254 op het Stationsplein.

Wethouder Scheepers zegt dat het aantal inmiddels wel iets hoger ligt. Duidelijk is wel dat de gemeente echt actiever de boer op moet om de tientallen andere eigenaren aan te sporen om hun eigendom aan Hilversum te verkopen. Gebeurt dat niet dan leidt dat tot onteigening. Vanavond bespreekt de Hilversumse politiek al een voorstel aan de Kroon om diverse percelen of perceelsgedeelten op de Koninginneweg aan te wijzen voor onteigening. Eind september neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit.

Hard aan eigendomsrecht

"Het vestigen van het voorkeursrecht is een zwaar middel. Dat doen we niet lichtzinnig. Maar omdat er sprake is van veel versnipperd eigendom moeten we als gemeente grondpositie verkrijgen", legt Scheepers uit. Uiteindelijk kan dat dus leiden tot gedwongen verkoop van Hilversummers aan de gemeente. "Je komt daarmee heel hard aan het eigendomsrecht van mensen. Dat realiseren we ons goed en het liefst komen we ook niet in die fase terecht."

Om de plannen door te laten gaan, is opkopen dus noodzakelijk. Dat kost eveneens veel gemeenschapsgeld. Hilversum heeft inmiddels drie voorkeursrechten gevestigd: op de Koninginneweg, het Bruisend Hart en sinds kort ook op het Arenapark (zie kader), waar de gemeente enkele gronden hoopt te kunnen verwerven. Voor deze drie projecten ligt bijna 30 miljoen klaar.

Verkoopprijs

Als eigenaren gaan verkopen, heeft Hilversum het eerste recht op koop. Volgens de wethouder biedt de gemeente marktconforme prijzen voor de panden of perceelsdelen. Scheepers zegt dat de prijs wordt bepaald op basis van de deskundigheid van een makelaar of een vastgoedkenner. Wat marktconform is, is maar de vraag. Uit de omgeving van de Koninginneweg komen geluiden naar boven dat de prijs vaak behoorlijk laag is, alleen wil niemand dat on record zeggen.