Opnieuw brand uitgebroken bij grasdrogerij Hartog

Grasdrogerij Hartog in Lambertschaag is maandagavond getroffen door brand. Meerdere brandweerwagens kwamen op het vuur af en probeerden de smeulbrand te blussen.

Het vuur brak rond kwart over acht uit bij de grasdrogerij in de gemeente Medenblik. De brandweer trof een smeulende brand aan, die moeilijk te blussen was.

Het bleek om een brand in een droogtrommel te gaan. Er kwamen meerdere brandweerwagens op de brand af. Rond half een vannacht werd de brand volledig geblust.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de grasdrogerij is getroffen door een brand. Eerder dit jaar, in mei, ging het ook al mis en brak er brand uit in een van de afzuiginstallaties.

In 2021 brak er bij het bedrijf ook brand uit bij een droger in het middelste gedeelte van pand. Vervolgens sloeg de brand ook over naar een ander gedeelte van het bedrijf.