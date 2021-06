Brand in grasdrogerij Lambertschaag geblust na lange nacht

De brand bij grasdrogerij Hartog is geblust. Rond 9.15 uur zijn de bluswerkzaamheden afgerond, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De brand bij het bedrijf aan de Mijnsherenweg ontstond gisteravond rond 18.30 uur bij een droger in het middelste gedeelte van pand. Vervolgens sloeg de brand over naar een ander gedeelte van het bedrijf.

De brandweer was de gehele nacht bezig met nablussen, vanwege het materiaal dat aanwezig was in het bedrijf.Doordat er tijdens het ontstaan van de brand medewerkers in het gebouw waren, was ook een ambulance ter plaatse. De rookwolk die door de brand ontstond, was volgens automobilisten vanaf de A7 te zien. Veel bluswater "Inmiddels is het Hoogheemraadschap ook betrokken bij de brand. Er wordt geprobeerd om vervuiling van het oppervlaktewater door bluswater zo veel mogelijk te beperken", liet een woordvoerder van de veiligheidsregio eerder op de avond weten. Niemand raakte gewond bij de brand. Wel moest iemand nagekeken worden door het ambulancepersoneel.

