Opnieuw brand uitgebroken bij grasdrogerij Hartog, vuur snel onder controle

Voor de tweede keer in een paar jaar tijd is er brand uitgebroken bij Grasdrogerij Hartog B.V. in Lambertschaag. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontstond de brand rond 0.35 uur en kon het vuur door de brandweer snel geblust worden. De brand is ontstaan in één van de afzuiginstallaties.

Vanwege de locatie en functie van Grasdrogerij Hartog B.V. in Lambertschaag werd de brand vannacht al snel naar 'groot' opgeschaald. Toch had de brandweer het vuur snel onder controle. Voor het blussen van het vuur werden drie bluswagens ingezet, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Maar die bleken niet allemaal nodig te zijn. Het vuur kon naar buiten gereden worden en ongeveer drie kwartier na de melding was de brand onder controle. Vervolgens is het een lange tijd nageblust. Rond 3.30 uur zijn de laatste bluswagens vertrokken." Brand in afzuiginstallatie Volgens Wilbert de Wit, directeur van Grasdrogerij Hartog B.V., is de brand ontstaan in één van de afzuiginstallaties. "Daar zijn in de winter onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor er een deel van de afzuiginstallatie is vastgelopen." Op het moment dat het vuur ontstond, waren de werknemers bezig om het pand af te sluiten. Zij hadden de brand snel in de gaten en sloegen alarm. "Vanwege de brand een paar jaar geleden hebben we veel geïnvesteerd in blus- en preventiemiddelen. Dat heeft dus effect gehad", zegt hij. Schade beperkt gebleven Vandaag gaan ze aan de slag om alles te inventariseren en op orde te brengen. Behalve enkele filters die vervangen moeten worden, is de schade aan het pand beperkt gebleven. De Wit: "De schade valt mee. Vandaag brengen we de boel weer op orde, om vanaf morgen weer het gras te kunnen drogen."