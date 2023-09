Uitblinkende Oranje-doelvrouw bij Super Cup in NH Sport

In een kakelverse uitzending van NH Sport zie je de handbal derby tussen Volendam en Aalsmeer. De twee Noord-Hollandse ploegen treffen elkaar in speelronde één van de BENE League.

Het honkbalseizoen nadert z'n einde en de Holland Series zijn in zicht. Amsterdam Pirates en HCAW uit Bussum hopen op die eindstrijd, maar eerst moeten beide ploegen het tegen elkaar opnemen in de halve finale van de play-offs. Dat in NH Sport van maandag 4 september, en ook sceptische FC Volendam-fans over aankomend seizoen.

Super Cup

Verder een reportage van de Super Cup tussen de zaalvoetbalvrouwen van FC Marlène en Os Lusitanos. De Amsterdamse zaalvoetbalclub wil revanche nemen op vorig seizoen, want toen veroverde het Heerhugowaardse FC Marlène zowel de titel als beker. Bij de zaalvoetbalclub uit Amsterdam-West staat sinds dit seizoen Oranje-doelvrouw Anna Reitsma onder de doellat.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.