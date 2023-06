Terugkijken: NH Sport van maandag 26 juni

De twee grootmachten in het zaalvoetbal zijn al jaren FC Eindhoven en Hovocubo. Beide clubs zijn ook dit seizoen weer verwikkeld in een spannende strijd om de nationale titel. In de finale van de play-offs moest er een derde duel aan te pas komen om uitsluitsel te geven wie de beste zaalvoetbalploeg van Nederland is.

Waterpolo

Dat in deze uitzending van NH Sport en ook Thomas Lucas. De doorgewinterde waterpoloër komt al veertien jaar uit voor het Nederlands team. Alleen nu vindt de speler van ZV De Zaan het mooi geweest. Zijn oranje badmuts hangt Lucas aan de wilgen, maar bij zijn club gaat hij voorlopig gewoon door.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.