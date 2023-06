Terugkijken: NH Sport van maandag 19 juni

Telstar en Pieter de Waard waren jarenlang met elkaar verbonden. Nu na zeventien jaar neemt de kleurrijke directeur afscheid van de voetbalclub uit Velsen-Zuid. Op z'n laatste dag werkdag waren we erbij en dat zie je een nieuwe uitzending van NH Sport.

Ook kan je kijken naar een archiefportret van Joey Veerman. De kersverse Oranje-debutant maakte in 2016 zijn allereerste minuten voor de hoofdmacht van FC Volendam. Dat gebeurde in de oefenwedstrijd tegen AZ en NH Sport richtte in die wedstrijd de camera op de toen 17-jarige middenvelder.

Tot slot een reportage van de wedstrijd DZS - HCSC. Beide Noord-Hollandse ploegen willen dolgraag volgend seizoen in de derde klasse van het amateurvoetbal acteren. Wie dat voor elkaar krijgt, zie je in deze uitzending van NH Sport.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.