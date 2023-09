Vangelis Pavlidis loodst AZ met twee goals langs Vitesse

Midweeks had AZ veel moeite om SK Brann op de knieën te krijgen. De Alkmaarders hadden weinig tijd om daar bij stil te staan, aangezien Vitesse in Arnhem wachtte. Jordy Clasie, Myron van Brederode, Ernest Poku en Alexandre Penetra stonden in de basis ten opzichte van donderdag. Voor Poku en Penetra was het hun debuut in de startopstelling.

De bezoekers kregen de beste kansen voor de rust. Zo kopte Dani de Wit naast via een Vitesse-verdediger, Yukinari Sugawara schoot bijna raak uit een vrije trap en een kopbal van Penetra ging net over. De grootste mogelijkheid was voor Van Brederode, die oog in oog met Eloy Room op de keeper schoot.

