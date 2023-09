Loting koppelt AZ in Conference League aan Aston Villa, Legia Warschau en Zrinsjki

AZ weet waar het aan toe is in de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders zijn gekoppeld aan Aston Villa, Legia Warschau en Zrinsjki. AZ zit in groep E.

Aston Villa plaatste zich donderdagavond voor de Conference League door Hibernian uit te schakelen. Bekende spelers zijn onder anderen wereldkampioen Emilio Martínez, Youri Tielemans en Philippe Coutinho.

Net als AZ had Legia Warschau strafschoppen nodig om door te dringen tot de poulefase. FC Midtylland werd met 6-5 verslagen. Zrinjski (Bosnïe en Herzegovina) is de minst bekende ploeg van de poule. Zij gingen donderdag onderuit tegen LASK Linz in de voorronde van de Europa League (3-2 over twee wedstrijden).

AZ sluit zondagavond het eredivisieweekend af met een uitwedstrijd tegen Vitesse (16.45 uur). NH Sport zal uitgebreid aandacht geven aan dit duel tijdens onze radio-uitzending.