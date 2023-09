Siem (11) met autisme maakt hondenspeeltjes om geld in te zamelen voor een hulphond

Siem (11) heeft autisme en zit al anderhalf jaar thuis met een burn-out. Hij maakt hondenspeeltjes om geld in te zamelen voor een eigen hulphond. Van achter een kraampje op de braderie in Aalsmeer verkoopt zijn moeder morgen de door Siem gemaakte of bedachte hondenspeeltjes in de kleuren van het dorp: rood, groen en zwart. "We moeten hier voor gaan."

Siem en zijn therapie-hond Columbus - Karpa4care

Siem heeft autisme en is ruim een jaar niet naar school geweest. "Ik heb het gevoel dat er een parkeergarage in mijn hoofd zit", zei hij tegen zijn moeder. "Alle verdiepingen zitten vol." Vanwege zijn autisme is een klas met dertig kinderen geen fijne plek voor Siem. In april zou hij daarom naar een nieuwe, rustigere school gaan. "Dat ging niet goed", vertelt zijn moeder Annemieke Hollander. "Door deze verandering zagen we pas echt hoe overbelast hij was. Op een gegeven moment barstte de bom en bleek hij een autistische burn-out te hebben." Huilend naar bed Zijn ouders troosten hem als hij huilend naar bed ging. "Er moest een oplossing komen", vertelt ze. "Het idee van een hulphond kwam door een televisieprogramma, waarbij Siem zag dat een hond kan helpen bij angst en boosheid." Siem wordt namelijk veel geteisterd door angsten en is vaak boos. “Als hij hoort dat er veel ingebroken wordt, is hij bang dat het hier gebeurt. Als er ergens een brand is, is hij bang dat ons huis de volgende is.”

"Het zal niet alles oplossen, maar wel heel veel verbeteren voor ons gezin" Annemieke Hollander, de moeder van Siem

Siem en zijn moeder gingen naar een open dag over hulphonden. "Sindsdien zien we weer een vonkje in zijn ogen", vertelt ze. "Dat heeft ons overtuigd. Het zal niet alles oplossen, maar wel heel veel verbeteren voor ons gezin." Hulphonden helpen mensen zelfstandiger te leven. "Een hond kan met zijn neus aanvoelen en signaleren dat een boze bui eraan komt", legt zijn moeder uit. "Als een hond aanvoelt dat het niet goed gaat, dwingt hij je om hem te aaien. Daardoor word je zelf ook rustig." Hulphond Inmiddels wordt Siem al een jaar begeleid door therapiehond Columbus, die aanwezig is tijdens zijn therapiesessies, maar niet mee naar huis mag. Een hulphond daarentegen woont, vanaf het begin van de training, bij het gezin in huis. Siem zou dan onder begeleiding van een professionele instructeur de komende twee jaar zelf een hond kunnen opleiden tot hulphond. Tekst gaat verder onder foto.

Een van de honden is blij met het zelfgemaakte hondentouw van Siem - Annemarie Dijkstra

"Dit traject is heel kostbaar en wordt niet vergoed door de zorgverzekering." Dankzij familie hebben ze de helft van het bedrag al bij elkaar en voor de andere helft proberen ze nog in te zamelen. Dat doen zij met een inzamelingsactie online, en dus door zelfgemaakte hondenspeeltjes te verkopen. Niet alleen via hun website, maar ook morgen op de braderie in Aalsmeer. "Dat we mensen wat teruggeven, vinden we wel mooi." Actie voor dierenasiel Er zijn ook veel mensen die geen hond hebben, maar morgen op de braderie toch een bijdrage willen doen. Voor hen startte de familie een actie voor het dierenasiel. "Mensen die geen hond hebben, kunnen een hondentouw kopen voor een hond in het asiel in Leiden." Tekst gaat verder onder foto.

Op de braderie in Aalsmeer worden morgen hondentouwen in Aalsmeerse kleuren verkocht - Annemieke Hollander