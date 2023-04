Voorvechtster van hulphonden Erna Aarsen overleden: "Een geweldige ambassadeur"

Inge Verbiezen van de Stichting Hulphond Nederland vertelt dat het overlijden van Aarsen een grote schok voor de organisatie is. "Erna deed ontzettend veel voor de stichting. Ze was al sinds 1993 actief als vrijwilliger. In dat jaar kreeg ze ook haar eerste hulphond via ons."

Erna Aarsen (66) leed aan een auto-immuunziekte, waardoor ze in een rolstoel belandde. Ze deelde jarenlang lief en leed met haar hulphonden, zoals Kaiko en later Borre.

"We hebben Erna leren kennen als iemand die ontzettend betrokken en oprecht is, maar ook op een positieve manier kritisch was op wat we als stichting doen", vervolgt Verbiezen. "Ze was echt een geweldige ambassadeur." Voor haar inzet van de stichting werd Aarsen in 2021 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Een jaar eerder haalde ze het nieuws toen ze in haar elektrische rolstoel en met hulphond Kaiko aan haar zijde maar liefst 750 kilometer aflegde om geld in te zamelen voor veteranen. Dat de 'Walk4Veterans' normaliter 75 kilometer lang is, deerde haar niet.

"75 kilometer in de elektrische rolstoel is voor mij niet zo'n uitdaging", vertelde ze destijds aan NH Nieuws. "Ik wilde er gewoon een grote uitdaging van maken voor het goede doel." Met die tocht wist Erna duizenden euro's op te halen om veteranen met een posttraumatische stressstoornis aan een hulphond te helpen.

