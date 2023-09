Volendamse Mona Keijzer wordt premierskandidaat voor BBB

Van der Plas heeft in een interview met De Telegraaf laten weten dat zij past voor een eventueel premierschap. Ze vertelde dat het premierschap te veel impact op haar persoonlijke leven zou hebben. Bovendien kijkt ze op tegen het moeten reizen en de ontmoetingen met buitenlandse leiders.

Begin augustus zegde Keijzer haar lidmaatschap bij het CDA op. Ze zou zijn opgestapt om onenigheid over wie de volgende lijsttrekker van het CDA zou gaan worden.

"Wij vinden het een enorme kanjer", aldus Van der Plas over Keijzer tijdens een persmoment van de BBB.

De keuze is op de Volendamse Mona Keijzer gevallen, voormalig partijprominent van het CDA. De partij laat weten dat Keijzer plek twee krijgt op de kandidatenlijst. Partijleider Caroline van der Plas blijft lijsttrekker. Mocht de BBB de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november winnen en een kabinet vormen, dan wordt Mona Keijzer premier.

