Mona Keijzer start petitie om Volendammer kermis terug te halen naar de dijk

Oud-staatssecretaris Mona Keijzer is samen met zes andere Volendammers een petitie gestart om de Volendammer kermis terug te halen naar de dijk. Dit jaar stond er voor het eerst een festivaltent buiten het centrum van Volendam om de enorme drukte tijdens de kermis te spreiden en waren er geen dijkbeunen [extra terrassen, red] op de dijk.

Ook presentator Kees Tol is één van de initiatiefnemers van de petitie: ‘Bring uis vrom naar de dijk’, oftwel breng ons terug naar de dijk. De Volendammers vinden dat het kermisgevoel ontbrak afgelopen september.

Ze schrijven: "Na een geweldig festival tijdens afgelopen kermisweekend zeggen velen dat het niet uit te leggen 'kermisgevoel' ontbrak. De kermis draait uiteindelijk om de Volendammers, en daarom moeten we ons laten horen. Teken de petitie en help mee onze kermis in haar oude glorie, rond de haven, te herstellen!"

Kermisexploitanten

De festivaltent is al tegen het zere been van de kermisexploitanten. Aswin Elsinga liet al eerder aan NH Nieuws weten dat hij zich grote zorgen maakt om zijn klandizie. Elsinga en zijn familie verzorgen al 60 jaar attracties op de Volendammer kermis. En het bleek ook een stuk rustiger te zijn op de draaikermis, aldus de kermisexploitant.

Naast de petitie vindt er op dit moment ook een evaluatie plaats tussen alle belanghebbenden van de Volendammer kermis. Zo worden alle horecaondernemers, kermisexploitanten en veiligheidsdiensten gehoord door een onafhankelijke bureau dat is ingeschakeld door de gemeente Edam-Volendam.