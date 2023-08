Transfervrije Gravenberch moet Telstar helpen aan broodnodige treffers

Danzell Gravenberch heeft vandaag een contract getekend bij Telstar. Tot de zomer van 2024 ligt de Amsterdamse aanvaller vast in Velsen-Zuid. Gravenberch kwam transfervrij over van het Cypriotische Karmiotissa.

De komst van Gravenberch is zeer gewenst bij de Witte Leeuwen. Op dit moment staat Telstar na drie wedstrijden op nul punten. En de ploeg van Mike Snoei scoorde daarin slechts driemaal.

Gravenberch doorliep grotendeels de jeugdopleiding van Ajax en bij de Amsterdamse club maakte hij ook z'n debuut in het betaalde voetbal. In augustus 2013 deed hij dat met Jong Ajax in de eerste divisie.

Tekst loopt door onder de tweet.