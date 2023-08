Nu verlaat basisspeler Murkin geplaagd FC Volendam

Derry John Murkin vervolgt zijn carrière bij Schalke 04. Bij de Duitse traditieclub tekende de linksback een contract tot de zomer van 2026. In totaal speelde Murkin 97 keer voor het eerste elftal en was negen maal trefzeker.

De laatste jaren kon Derry John Murkin altijd rekenen op een basisplek in de Volendamse hoofdmacht. De zelf opgeleide speler debuteerde in april 2019 en nam na het vertrek van Gijs Smal naar FC Twente de linksbackpositie in.

Mixed feelings

Op de site van FC Volendam laat technisch directeur Jasper van Leeuwen weten dat hij gemengde gevoelens overhoudt aan het vertrek van Murkin. "We gaan Derry zeker missen, want hij is een onmiskenbare sterkhouder waar we altijd op konden bouwen. Maar de andere kant van de voetbalmedaille zien we ook: Derry krijgt nu een mooie kans om zijn kwaliteiten te tonen in een andere voetbalcultuur, bij een echte traditieclub en in een fantastisch stadion."

