AZ-huurling Thomas Ouwejan ster in Duitsland

Thomas Ouwejan uit Heiloo behoort dit seizoen tot de uitblinkers van FC Schalke 04. De Duitsers huren de voetballer van AZ dat hem eerder uitleende aan het Italiaanse Udinese. We zochten Ouwejan op in Gelsenkirchen.

De 25-jarige verdediger speelde dit seizoen vrijwel alle wedstrijden voor die Köngsblauen. Ouwejan maakte drie goals en bereidde er acht voor.

Schalke staat op dit moment op de zesde plaats in de Tweede Bundesliga. De gevallen Duitse grootmacht wil zo snel mogelijk terugkeren op het hoogste niveau. Zijn verbintenis bij AZ loopt tot medio 2024. In geval van promotie heeft Schalke een optie bedongen, waardoor hij in Gelsenkirchen blijft.