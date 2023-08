Na 23 jaar terug bij Haarlemse molen: Rob heeft speciale band met De Adriaan

Molen De Adriaan is hard aan een opknapbeurt toe: het houtwerk van de wieken moet nodig onder handen worden genomen. Een bedrijf uit Oterleek begon vanochtend met de werkzaamheden die ruim drie weken duren. Een klus die in goede handen is van Rob Poland.

De vervanging van het houtwerk is noodzakelijk. Weersinvloeden hebben de latten aangetast. De onderhoudsbeurt is in de vertrouwde handen van Poland Molenmakers uit Oterleek. 23 jaar geleden was de bouw van De Adriaan de eerste klus van Rob Poland, toen nog onder de hoede van zijn vader.

"Dat ik zoveel jaar later ook het onderhoud mag doen, geeft een speciaal gevoel", zegt hij. "Doordat ik als broekie hier mijn eerste klus deed, heb ik een bijzondere band met deze molen.''

De Adriaan blijft tijdens de werkzaamheden open voor bezoekers.