Haarlemse molens De Eenhoorn en De Adriaan net op tijd klaar voor jubileumfeest

Molens De Adriaan en De Eenhoorn kunnen tegen het eind van het jaar beide weer krachtig hun wieken draaien als de wind over het Spaarne waait. Ze waren stuk, hoewel de wieken van De Adriaan nog wel rond konden gaan. "Straks zijn ze allebei weer maalvaardig, zoals dat heet in molenaarsjargon", vertelt Koos Koet van Stichting Molens Zuid-Kennemerland. "En dat is mooi net op tijd voor ons veertigjarig jubileum."

De Eenhoorn kampte met verroeste roedes, zoals zoveel molens in Nederland. Dat is ook de reden dat de molen al meer dan een jaar niet kan draaien. "We moesten hem stilleggen, omdat er in gewerkt wordt. En veiligheid gaat voor alles." Maar Koos Koet van de stichting die de molens beheert, is blij dat het einde van die stilstand in zicht is. Voor het eind van het jaar draait De Eenhoorn weer.

De Stichting Molens van Zuid-Kennemerland werd in 1984 in het leven geroepen om de molens in en rond Haarlem van de ondergang te redden. Want bijeen molen is stilstand letterlijk achteruitgang. Sinds de vijf molens in Haarlem in eigendom zijn van de gemeente, wordt het onderhoud voortvarend opgepakt. "En het jubileum van de stichting gaan we groots vieren. Dan is het fijn dat alle molens kunnen draaien", aldus Koet.

