Werk aan molen De Adriaan begonnen: molendokter herstelt de wieken

In de stromende regen is vanochtend begonnen met het herstel van de wieken van molen De Adriaan in Haarlem. Het houtwerk van de wieken van de stadsmolen wordt de komende weken vervangen. Over drie weken worden de werkzaamheden naar verwachting afgerond.

Omdat de wieken ter plekke worden aangepakt door de molenmaker uit Oterleek, moest er vandaag eerst een hoogwerker op de hoge stelling van de molen worden neergezet. Dat gebeurde met een grote kraanwagen, die via de smalle Scheepmakersdijk naar de molen werd gemanoeuvreerd.

Volgens Koos Koet van de Stichting Molens Zuid-Kennemerland kunnen de wieken van De Adriaan nu nog wel draaien. "Maar al het houtwerk is in zo'n slechte staat, dat alles eruit moet en moet worden vervangen." Dat werk moet over drie weken klaar zijn.

Na De Adriaan is vervolgens molen De Eenhoorn aan de beurt. Die molen kampte met verroeste roedes, zoals zoveel molens in Nederland. Dat is ook de reden dat de molen al meer dan een jaar niet kan draaien.