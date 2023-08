Vertrutting ten top? Voor sommigen is de knuffelpiemel op kermis Alkmaar even slikken

Opeens was hij daar op de kermis in Alkmaar: de enorme piemelknuffel. Of het nu bij het badeendjes vangen of de kamelenrace is, bij zowat elk kraampje kan je 'm winnen. Niet iedereen is daar blij mee: de lokale tak van de ChristenUnie wil de knuffel verbieden. Maar wat vindt de kermisganger zelf? NH-verslaggever Rosanne van Veen ging op onderzoek uit.

Op de kermis in Alkmaar is eigenlijk iedereen positief over de piemelknuffel. "Als zelfs dat al niet meer kan..." is een veelgehoorde reactie. Ouders zitten er totaal niet mee dat hun kinderen met een knuffel van het mannelijk geslachtsdeel de kermis af gaan. Kermisexploitant Hans van Tool is hartstikke blij met de nieuwe rage. "Het is abnormaal op de kermis. Het is het beste artikel, iedereen wil hem hebben."

Maar waarom is de piemelknuffel zo populair?

Sociaalwetenschapper bij Universiteit Utrecht Linda Duits probeert de populariteit van de piemelknuffel te verklaren. Het is heel logisch dat die juist nu zo populair is, omdat hij nieuw is op de kermis. "Mensen vinden dat gewoon heel geinig, net zoals piemelballonnen en piemeldiadeempjes. Het is gewoon onderbroekenlol. Kinderen vinden dat ook grappig en ze zien er door het gezichtje ook grappig uit. En: hoe meer ophef, hoe populairder."

Geen trend

Ze denkt niet dat de opkomst van de piemelknuffel aan een maatschappelijke trend te koppelen is. "Je hebt in Amsterdam wel bijvoorbeeld veel tasjes of truien met een vulva erop. Dat zou je kunnen zien als een vorm van emancipatie en feminisme." De piemelknuffel is daar geen tegenhanger van. "Die is altijd al zichtbaar. De piemel hoeft geen emancipatieslag te maken."

Zou er dan wel net zoveel ophef ontstaan als er ook enorme knuffels van vulva's te verkrijgen zijn op de kermis? "Dat denk ik niet, puur omdat veel minder mensen dat herkennen. Iedere achtjarige weet hoe hij of zij een piemel moet tekenen, maar niet hoe je een vulva tekent."