Met benevelde blik een balletje in een beker mikken: beerpongen op Abbekerkse kermis

Weet je tegenstander het balletje in één van jouw met bier gevulde bekers te gooien, moet deze door jouzelf danwel door je teamgenoot opgedronken worden. Het zijn spelregels waarbij, zeker als het toernooi al wat verder gevorderd is, het steeds lastiger wordt om nuchter te blijven. En dat terwijl het toch echt op werpskills en scherpte aankomt bij het jaarlijkse beerpong-toernooi op de Abbekerkse kermis. Niet heel verrassend misschien dat het juist aan die scherpte enigszins ontbrak bij de vooral jongere deelnemers.

Met een stuit of ineens met een boogje. Hoe je het precies voor elkaar krijgt, maakt niet zoveel uit, als het balletje maar in één van de bekers van de tegenstander terecht komt. "Met een strakke boog, in één keer naar de overkant gooien", zo licht een deelnemende jongedame haar tactiek toe. "En zelfverzekerd overkomen, een beetje imponeren." Bij een voltreffer dient de beker in één keer achterover te worden gegooid waarna de beker van tafel verdwijnt. Wie het eerst zijn tien bekers kwijt is, heeft verloren.