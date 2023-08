Traditie gered van de ondergang: geliefde kermis in Abbekerk blijft behouden

Menig Abbekerker had er al met tegenzin afscheid van genomen. De kermis, waar dagenlang wordt gefeest, verkeerde na de sloop van café/restaurant Het Nieuwe Bonte Paard in onzekerheid. Maar de kermis, en dus de traditie, is echter gered. Met dank aan vijftien jongeren uit de eigen gemeente. "We hebben er onwijs veel zin in."

Terugloop van de jeugd en de levendigheid is in veel dorpen in West-Friesland een zorgenkindje. Maar niet in Abbekerk, daar stampt een jonge generatie zijn eigen kermis uit de grond. "We hebben de handschoen zelf maar opgepakt, om de leefbaarheid in het dorp overeind te houden", vertelt organisator Jordy Twisk (24) trots aan NH.

Ze staan er niet alleen voor. Het hele dorp draagt een steentje bij aan de kermis. "Voor en door het dorp. Iedereen kan niet wachten totdat het begint. Het is veruit het leukste feestje van het jaar." Ook het dorp reageert blij op de overname. De grote feesttent, decorstukken en het podium staan al prominent op de parkeerplaats van de tennisvereniging.

Tijdens de kermis is het vier avonden feest in de tent, van 25 tot en met 28 augustus. Normaliter wordt de kermis in en rondom Het Nieuwe Bonte Paard gehouden, de vertrouwde locatie in de afgelopen jaren. Maar sinds de sloopkogel er al doorheen is gegaan - het café/restaurant moest wijken voor woningbouw - ging daar een streep doorheen.

Volgend jaar weer?

De vrijdag heeft dit jaar het thema ‘Zuid-Amerika' gekregen. Er zijn optredens van Mark Fledderman, Paul Vlaar, Kiki Rose en lokale dj's. De kermis wordt traditiegetrouw afgesloten met hét beerpong-toernooi. "Ze komen van heinde en verre naar dit toernooi. Rond de middag staat het hier ram- en ramvol. Het is leuk dat deze traditie ook behouden blijft."

En of ze het volgend jaar weer gaan organiseren? Ja, reageert Jordy. "Wat ons betreft wel. We gaan iets heel moois neerzetten."