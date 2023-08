Kermis in Edam en Volendam: dit moet je weten voordat het feestgedruis losbarst

Met knipperende lichten en het welbekende geluid start vandaag de kermis in Edam. Niet veel later, namelijk het weekend erop, kunnen kermisliefhebbers in Volendam ook hun hart ophalen. Met een cafétent dit jaar in het centrum van Edam en een heus kermisfestival in het naastgelegen vissersdorp zijn er wel wat veranderingen tijdens de jaarlijkse evenementen.

In Edam barst als eerste het feestgedruis los. Vanaf vandaag is de kermis tot en met zondag geopend vanaf 14.00 uur tot 02.00 uur. De attracties staan op het Damplein, de Kaasmarkt en de Baanstraat.

Cafétent in Edam

En er is dit jaar ook weer een kermistent in Edam. Dit jaar niet buiten de stadsmuren, maar midden in het centrum. "Waar voormalig Café De Boei zat aan de Hoogstraat komt eenmalig de kermistent, plek voor rond 300 feestvierders", vertelt medeorganisator Nikki de Graaf. "Uniek, want het is nu in de oude kom, op de plek van café De Boei. Daarom ook de naam cafétent De Boei."

Op het terrein waar ooit het café en een snackbar zat, brak in november 2017 een grote brand uit. Sindsdien is het een braak terrein. "Ik denk dat we volgend jaar weer op zoek moeten naar een nieuwe locatie voor de tent, want wellicht wordt hier binnenkort iets nieuws gebouwd. Maar dat zien we volgend jaar wel weer."

Stempels en polsbandjes

Jongeren van 18 tot en met 25 jaar worden verplicht een stempel te halen in Edam en een polsbandje te dragen bij de kermis in Volendam. Dat is op initiatief van Horeca Edam-Volendam, met ondersteuning van de gemeente. Het polsbandje en de stempel is bedoeld om alcoholgebruik onder minderjarigen tegen te gaan en leeftijdscontrole te vergemakkelijken.

"De stempels kunnen in de cafétent worden gehaald en in elk ander café in Edam", vertelt Nikki. "De tent in Edam is achttien plus", benadrukt ze. Waarom ze in Edam stempels hebben en in Volendam niet, is omdat de opkomst in Edam kleiner is. "Maar niet minder gezellig."

Om in het bezit te komen van een polsbandje voor de Volendammer kermis kun je op dinsdag 5 september, woensdag 6 september en donderdag 7 september tussen 15.00 – 21.00 uur langsgaan in de PX (1e etage) in Volendam. Daar kun je een bandje ophalen.

