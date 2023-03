Gesteggel over kermistenten in Volendam, tent in het Marinapark van de baan

Over een halfjaar is het kermis in Volendam, maar achter de schermen wordt volop gediscussieerd waar gefeest kan worden. De gemeente Edam-Volendam laat weten dat dit jaar geen kermistent komt op het terrein van vakantiepark Roompot Marina (Marinapark). De hele kermisvisie wordt vanavond besproken in de gemeenteraad.

Kermis op de dijkbeunen [extra terrassen, red] op de dijk.

Wat is er precies aan de hand op de dijk in Volendam? Voor de coronapandemie werd er gefeest in de kroegen rondom de haven, buiten op de dijkbeunen (extra terrassen) op de dijk en in een tent op het Slobbeland (recreatieterrein onderaan de dijk). Afgelopen jaar stond voor het eerst een grote feesttent buiten het centrum van Volendam in het Marinapark om de enorme drukte tijdens de kermis te spreiden en waren er geen dijkbeunen. De grote tent buiten het centrum was tegen het zere been van de kermisexploitanten. "Ik geloof niet dat mensen een kilometer gaan lopen om in de botsauto's te gaan", vertelde kermisexploitant Aswin Elsinga tegen NH Nieuws. Tekst gaat verder onder video.

Volendamse feesttent tegen het zere been van kermisexploitanten in het dorp - NH Nieuws

De kermis op en rond de dijk en in de nieuwe kermistent verliepen zonder problemen. Toch was er een aantal Volendammers, onder wie oud-staatssecretaris Mona Keijzer en presentator Kees Tol, die een petitie startten om de Volendammer kermis terug te halen naar de dijk. De petitie werd massaal ondertekend en er volgde een onderzoek door een onafhankelijke bureau dat is ingeschakeld door de gemeente Edam-Volendam. Het college in Edam-Volendam is aan de slag gegaan om 'de belangrijkste traditionele en authentieke feesten van de gemeente' weer terug te brengen. In een visie die vanavond (9 maart) wordt besproken in de gemeenteraad staat te lezen: "De kermis moet één groot feest zijn voor de inwoners van de gemeente Edam-Volendam en eventuele bezoekers, waarbij een juiste balans is tussen het kermisgevoel, de veiligheid en de belangen van exploitanten en horecaondernemers". Veranderingen Verder staat er in de visie dat de draaikermis op de oude, gebruikelijke locatie blijft in het centrum. Deze locatie kan wel uitgebreid worden. De gigantische kermistent in het Marinapark komt er niet. Wel is er ruimte voor twee feesttenten: één op het Slobbeland voor ongeveer 2500 bezoekers, en een even grote feesttent nabij één van de kermislocaties. Het stadion van FC Volendam, het Boelenspark of een tweede tent naast de al bestaande op het Slobbeland worden als mogelijkheden genoemd. Vanwege de veiligheid komen er geen dijkbeunen op de dijk. De gemeente wil de kermis met zo min mogelijk politie en andere veiligheidsdiensten veilig houden. Om de enorme drukte tegen te gaan wil de gemeente ook de toestroom van bezoekers buiten de gemeente minder aantrekkelijk maken. De kermis vindt dit jaar plaats van vrijdag 8 tot en met maandag 11 september.

Lees ook Mona Keijzer start petitie om Volendammer kermis terug te halen naar de dijk