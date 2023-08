Vrouw (71) uit Krommenie overleden na ernstig verkeersongeval N9, man (75) zwaargewond

Bij een ernstig ongeluk op de N9 bij Julianadorp is vanochtend een 71-jarige vrouw uit Krommenie overleden. Haar man (75) raakte bij het eenzijdige ongeval zwaargewond. Het is onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, de politie doet daar op dit moment onderzoek naar.

Op de N9 bij Julianadorp botste vanochtend rond 10.00 uur een auto tegen een boom. Een vrouw en 75-jarige man raakten hierbij zwaargewond. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de 71-jarige vrouw aan haar verwondingen is overleden. Haar 75-jarige man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De N9 bij Julianadorp is al geruime tijd afgesloten voor verkeer.

De N9 is een beruchte weg als het gaat om zware ongelukken. Regelmatig gebeuren er ongelukken op de provinciale weg, waarbij gewonden of doden vallen. Rijkswaterstaat is bezig met een plan om de weg iets veiliger te maken, maar het miljoen dat ze daarvoor hebben gekregen is niet genoeg om echt ingrijpende maatregelen te nemen.