Na onderzoek dierenwelzijn mag baasje Jackie honden houden

De honden die Jack Russell Jackie vorige week dodelijk verwondden in een huis in Amstelveen mogen bij hun baasje blijven. De politie verrichtte na het incident onderzoek in de woning van de eigenaar van de vier dieren, tevens het baasje van Jackie, maar kon geen strafbare feiten vaststellen.

Nadat de politie op de melding was afgekomen en de dierenambulance had ingeschakeld om de zwaargewonde hond te verzorgen, deden ze onderzoek in het pand. "Er werd in de woning vooral gekeken naar de leefomgeving en de veiligheid van de dieren," zegt een woordvoerder van de politie.

Bij het onderzoek kon de politie niks strafbaars vinden, maar in een Facebook-bericht schreef de Politie Amstelveen wel dat ze 'hun bevindingen hebben gedeeld met instanties die dit verder kunnen oppakken.'

Eerder vertelde een medewerkster van de dierenambulance dat in het huis "heel veel honden" aanwezig waren. Hoeveel dat er precies waren wilde de politie vanwege privacyredenen niet vertellen.