Hondje Jackie toch 'uit lijden verlost' na hevige aanval soortgenoten

Jackie, het hondje dat woensdag flink werd toegetakeld door huis- en soortgenoten, is gisteravond ingeslapen. De Jack Russell liep bij de aanval zo'n vijftig bijtwonden op. "We hadden er alles voor over gehad om het hondje te redden", zegt Miriam Bosman van de dierenambulance bedroefd. "Maar de pijn was ondragelijk."

"We moeten handelen in belang van het dier", licht Miriam de keuze toe aan NH. "We konden haar niet langer door deze hel laten gaan. Het dal was te diep."

Dierenambulance de Ronde Venen heeft in overleg met de behandelend dierenarts het besluit genomen om Jackie uit haar lijden te verlossen. Het hondje bleef, ondanks de zware pijnmedicatie, vreselijke pijn houden. "Het voelde niet goed", vertelt Miriam. "Je wil dat een dier tijdens de behandeling pijnvrij is."

Knoop doorgehakt

Na het gesprek met de dierenarts keken de medewerkers van de dierenambulance elkaar aan en namen het moeilijke besluit. "In combinatie met de traumatische ervaring, de wekenlange revalidatie en de twijfel of er voldoende huid was om haar te dichten, hebben we de knoop doorgehakt."

Het hondje was de dag ervoor aangevallen in haar eigen woning. "De bewoners hadden heel veel honden en bij vier daarvan heeft de eigenaar bloed op de vacht gevonden", vertelde Miriam gisteren al aan NH. De eigenaren hebben na de aanval afstand van de hond gedaan.