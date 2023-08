Inzameling voor hondje Jackie, die gisteren thuis bijna werd doodgebeten door soortgenoten

Dierenambulance De Ronde Venen is een inzamelingsactie gestart voor de behandeling van de Amstelveense hond Jackie. De Jack Russell liep bij een aanval door vier huis- en soortgenoten gisteren zo'n vijftig bijtwonden op. De politie onderzoekt of er in de woning sprake is van dierenmishandeling of -verwaarlozing. "Het is nog de vraag of ze het überhaupt gaat halen", zegt Miriam Bosman van de dierenambulance.

Omdat de dierenambulance het zelf ook niet breed heeft, is er een inzamelingsactie gestart. "Deze hond is zo toegetakeld en heeft zulke intensieve zorg nodig. Dat gaat in de papieren lopen: ik denk dat we wel 3000 euro kwijt gaan zijn."

De teef ligt in kritieke toestand in het dierenziekenhuis, waar alles op alles wordt gezet om haar redden. Eerst worden de wonden verzorgd, maar uiteindelijk zal de hond onder narcose geopereerd moeten worden. Omdat de eigenaren afstand van haar hebben gedaan, komen de kosten van de behandeling voor rekening van de dierenambulance.

Omdat de dierenambulance nu de eigenaar is, hoeft de hond niet terug naar haar oude woning. "Daar is ze aangevallen. De bewoners hadden heel veel honden en bij vier daarvan heeft de eigenaar bloed onder de poten gevonden. De eigenaren zagen zelf ook in dat het beter was om haar af te staan.

De eigenaren zouden al langer naar een nieuw huis voor Jackie op zoek zijn geweest. "Het schijnt al een keer eerder gebeurd te zijn, maar niet zo ernstig als nu", vertelt ze. "Je wil niet dat de hond terug hoeft naar de eigenaren en de roedel."

De komende dagen worden zwaar, volgens de dierenambulance. "Ze heeft nog heel wat voor de boeg. Je weet nu niet of ze in shock is van de pijn of van de gebeurtenis zelf. Straks als ze geheeld is, kan je pas zien hoe ze er mentaal aan toe is." Pas dan wordt er kritisch gekeken naar een nieuwe eigenaar. "Je wilt dat de hond in een gouden mandje komt."

Onderzoek naar dierenwelzijn

Ondertussen doet de politie onderzoek naar het welzijn van de honden. "De dierenpolitie onderzoekt onder andere wat de leefomstandigheden van deze dieren zijn en of zij goed verzorgd worden", vertelt de woordvoerder van de politie. "Als er sprake is van dierenmishandeling of -verwaarlozing zal er gehandhaafd worden."