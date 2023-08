Burgemeester en racedirecteur positief over Grand Prix: 'Weinig reden tot ontevredenheid'

Racedirecteur Jan Lammers en David Moolenburgh, burgemeester van Zandvoort, kijken tevreden terug op het Grand Prix-weekeinde. Lammers toonde zich trots op de organisatie en zei dat hij vandaag van begin tot eind kippenvel had gehad. Moolenburgh was verheugd dat de maatregelen die de gemeente heeft genomen (vroeger sluiten cafés en een verbod op verkoop van alcohol na 15.00 uur) hun uitwerking niet hebben hebben gemist.

Jan Lammers meldde na afloop dat hij zich niet kan voorstellen dat de Formule 1 na 2025 niet meer terugkeert in Zandvoort. "Want we hebben toch echt wel wat neergezet." Contractueel ligt vast dat de Grand Prix nog twee jaar in de badplaats wordt gehouden. Wat daarna gebeurt, is niet bekend. Zuid-Afrika zou graag een plek op de drukke F1-kalender krijgen. Mogelijk gaat dit ten koste van Zandvoort.