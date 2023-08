Internationaal sterrenkoppel Jutta Leerdam en Jake Paul bezoekt Larense poffertjeskraam

Topschaatster Jutta Leerdam en haar vriend, de Amerikaanse bokser en YouTuber Jake Paul, brachten donderdag een bezoek aan de Larense poffertjeskraam. Ze waren samen met kunstenaar Joseph Klibansky in het brinkdorp.

Jutta Leerdam en Jake Paul samen met Joseph Klibansky in Laren Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Jutta Leerdam en Jake Paul in Laren Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Hoewel de Laarders niet meer vreemd opkijken van een bekende Nederlander in het dorp, zijn de tortelduifjes Jutta en Jake wel andere koek. Ze genoten er samen met kunstenaar Joseph Klibansky van de Hollandse lekkernij. Het inmiddels internationaal bekende sterrenkoppel reist vaak heen en weer tussen de Verenigde Staten en Nederland.

Onder toeziend oog van twee beveiligers bezocht het drietal de bekende Larense trekpleister: de poffertjeskraam, voor een typisch Hollandse versnapering. Vooral veel jonge Laarders probeerden een glimp van het stel op te vangen. Jake Paul bezocht Jutta eerder deze week tijdens haar schaatstrainingen in Thialf.

Paul is een bekende YouTuber, maar is de laatste paar jaar bekender door zijn bokscarrière. Begin deze maand versloeg hij verrassend de bekende MMA-vechter Nate Diaz in de ring. Sinds april hebben de atleten een relatie en zijn ze hét jetset-stel van dit moment.