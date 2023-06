Iconische Larense poffertjeskraam: "Moeilijk te zeggen hoe oud het is"

Het is een begrip in en om Laren: de poffertjeskraam op de Brink. Zodra de temperatuur stijgt worden ook de poffertjes van kraam Cornelis de Haan weer opgewarmd. zo ook nu weer. In het lokale radioprogramma NH Gooische Business praat eigenaar Marcel Hilhorst over het stukje historie van de kraam.

Samen met zijn vrouw Wilma bestiert Marcel sinds 1991 de kraam. "Het is moeilijk zeggen hoe oud de kraam is. Meneer de Haan is 89 jaar en heeft het zijn opa overgenomen. Maar of hij het overgenomen heeft of zelf geopend heeft, dat weet ik niet. We hebben met de kraam genoeg jaartallen. 1837 of 1873 bijvoorbeeld."

Verandering door de jaren

Aangezien de kraam al een flink aantal jaren meegaat is er in die tijd ook genoeg aangepast. De penetrante geur van brandend talhout, dat vroeger werd gebruikt om de poffertjes te bakken, verspreidt de kraam niet meer. Nu wordt er met gas gebakken

Sinds de coronacrisis is ook het terras zelf uitgebreid rond de kraam. "Onze vorige burgemeester zei al eens dat we ook daar tafels moesten zetten. Daar was ik niet zeker van toen, mar tijdens de coronacrisis hebben we dat toch maar gedaan. Mensen willen sindsdien meer uit elkaar zitten."

Willibrord

Een van de bijzondere herinneringen uit zijn jaren bij de kraam is die van Willibrord Frequin. "Ja, een bijzondere man", herinnert Marcel zich. "Hij kwam hier veel. Hij bestelde dan rum bij de poffertjes, maar de poffertjes at hij niet altijd op."