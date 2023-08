AZ raakt Zweedse ster Jesper Karlsson kwijt aan Bologna

Het hing al even in de lucht, maar Jesper Karlsson verlaat AZ en zet definitief zijn loopbaan voort bij Bologna FC. Het is onduidelijk hoeveel de Italiaanse club precies betaalt, maar in de wandelgangen gaat een bedrag rond van rond de elf miljoen euro. Karlsson speelde drie seizoenen in Alkmaar.

Jesper Karlsson - Orange Pictures

Jesper Karlsson kwam in de zomer van 2020 over van het Zweedse Elfsborg IF. Uiteindelijk kwam de linksbuiten tot 124 officiële duels, waarin hij 46 keer scoorde en 33 assists verzorgde. "Ik heb drie hele goede jaren gehad bij AZ", laat Karlsson weten op de site van de Alkmaarse club. "Ik verheug me op een nieuwe uitdaging, waarbij ik me door ga ontwikkelen in Italië en ik zal AZ blijven volgen in de toekomst. Deze club blijft dan ook voor altijd speciaal voor mij." Tekst loopt door onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Op het digitale platform van AZ staan ook lovende woorden van Max Huiberts. "Het is een speler waar je voor naar het stadion komt. Met zijn specifieke kwaliteiten maakt hij elk team beter. We gaan ongetwijfeld nog veel van Jesper horen vanaf de internationale velden." Eerder deze zomer verkocht de technisch directeur Sam Beukema ook al aan Bologna. Zo is Karlsson na Sam Beukema, Milos Kerkez, Tijjani Reijnders de vierde belangrijke kracht die AZ verlaat. Waarschijnlijk is Pantelis Hatzidiakos de volgende. De Griekse verdediger staat op het punt om naar het Italiaanse Cagliari te vertrekken. Maar eerst speelt Hatzidiakos nog mee in het tweeluik tegen SK Brann in de play-offs van de Conference League.